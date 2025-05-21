Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı

Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı
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Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezon hedeflerini ve Victor Osimhen'e gelen teklifleri paylaştı. Özbek, başarılı golcü Osimhen'in geleceği konusunda belirsizliğin sürdüğünü, Suudi Arabistan'dan 3 yıllık 120 milyon euro teklif geldiğini açıkladı. Osimhen'in kararını birkaç hafta içinde vereceğini belirten Özbek, " Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezonda da şampiyonluk istediklerini ve Avrupa'da başarı hedeflediklerini söyledi. Özbek, Victor Osimhen'e gelen teklifi açıklarken yıldız golcünün transferiyle ilgili son durumu paylaştı.

"6. YILDIZ YOLUNDA İLK SEZONUMUZ"

Özbek, Milliyet gazetesine verdiği röportajda gelecek sezon da şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirterek, "Avrupa her zaman önceliğimiz. Ligde de 6. yıldız yolunda ilk sezonumuz ve hedefimiz yine mutla sona ulaşmak olacak." dedi.

Harcama limitleriyle ilgili Özbek, "Sermaye artışı bir örnek. Oyuncu satışı da olacak. Bir veya 2 satış gerçekleşebilir. Sponsor gelirlerimizde ise bu sene, geçen yılki 80 milyon euroluk rekoru geçeceğimizi düşünüyorum. Mağazacılık rekor üstüne rekor kırıyor. Böylece bizi sınırlandıran limit problemini aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"120 MİLYON EUROLUK TEKLİF ALMIŞ"

Victor Osimhen'e gelen teklif ve Nijeryalı futbolcunun geleceği içinse Dursun Özbek şunları söyledi, " Suudi Arabistan'dan 3 senelik 120 milyon euroluk teklif almış. Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içine bize verecek. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdi ve bu sevgiyi başka yerde bulamayacağını biliyor. Osimhen'in vereceği karara göre biz de stratejimizi netleştireceğiz."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYarak:

Bir adamın herşeyi mi yalan olur. Alamayacak ya taraftarlardan tepki almamak için arablara atıyor. Çakal

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Haber Yorumlarıİsmail Köker:

Kıvır al yanak

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Haber Yorumlarık6vpppk8sb:

osimhen iyi forvet ama türkiye şartlarında. avrupa da bu kadar gol atamaz arkadaşlar. atsaydı eğer şimdiden parayı basar alırlardı az mantıklı düşünün. avrupa kupalarında gördük bişey yapamadı piyasayı yükseltmeye çalışıyolar.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

GOOOOHPAAAAA FOOOOHiSEEEH FENEVLiLER NASILDA DöRT GöZLE OSiMHEN HABERLERiNE ODAKLI ULEEEEYN ASLAN BASKANIMIZ ASIL SiZiNLE DALGA GECiYOR SAG GöSTERiP SONRADA EZZiK YAMUUUK GAGANIZA SOL VURCAK

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Haber YorumlarıBen Kemal:

öküz alırız o parayla

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