Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında stadyumun yenilenmesi gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamada, stadyumun özellikle yapısal bölümlerinde yenileme ve bakım ihtiyacı olduğunu ve bu sebeple yatırıma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Özbek, statta kapsamlı bir çalışma planladıklarını ve istenmeyen olayların oluşmaması için önlem alacaklarını vurguladı.
"STADIN BİR ELDEN GEÇMESİ GEREKİYOR"
Projeler hakkında bilgi veren Özbek, "Stadımızın da yenilenmeye ihtiyacı var. Çalışmalar yapıyoruz. Yapıldığından bugüne kadar stadın bir elden geçmesi lazım." ifadelerini kullandı.
YAPISAL UYARI: KOROZYON VURGUSU
Stadın özellikle yapısal bölümlerine dikkat çeken Özbek, "Özellikle yapısal durumda çelik olan kısımda korozyona tabii olduğu için onların gözden geçirilmesi lazım. İstenmeyen olaylar olmaması için yatırıma ihtiyaç var." sözleriyle bakım ve yenileme gerekliliğini vurguladı.