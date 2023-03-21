Dursun Özbek konuştuğu sırada Fenerbahçeli yöneticiden olay paylaşım: Denizin öteki tarafında panik büyük

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların lideri konuşurken, Fenerbahçeli yönetici, çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"PANİK BÜYÜK"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Dursun Özbek konuşurken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizin öteki tarafında panik büyük!" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Dursun Özbek'in açıklamalarından sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç imzasıyla sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRK FUTBOLUNUN DEĞERİNİ İKİ PARALIK ETMEK İÇİN DEMEÇ VERİYOR"

Dursun Özbek basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor! Maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp, neden devrede açıklama yapıyor? Baskı oluşturmak için açıklama yapıyorlar. 'Bizi sistem dışına itmek istiyorlar' diyorlar. Ama amaç kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Avrupa kupalarında maç bitiyor, hocaları Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. herkes suskun, herkes dilini yutmuş! Kimse konuyla ilgili yorum yapmıyor!" dedi.