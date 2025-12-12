Dursun Özbek'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in gündeme dair açıklamalarda bulunacağı basın toplantısı öncesinde Rams Park'ta istenmeyen olaylar yaşandı.

İddialara göre stadyum güvenlikleri ile bazı basın mensupları arasında tartışma çıktı ve tartışma kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Yaşanan olaylarda bazı gazetecilerin darp edildiği öne sürüldü.

BOYKOT KARARI ALINDI

Yaşanan gerginlik ve darp iddialarının ardından basın mensupları ortak bir karar alarak, mevcut şartlar altında Dursun Özbek'in basın toplantısına katılmama yönünde tavır koydu. Olay, kısa sürede spor medyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY YÖNETİMİ DEVREYE GİRDİ

Krizin büyümesi üzerine Galatasaray yönetimi devreye girerek basın mensuplarıyla temas kurdu. Yapılan yoğun görüşmeler ve ısrarlar sonucunda medya temsilcileri, yaşanan olumsuzluğa rağmen basın toplantısına katılma kararı aldı. Toplantının planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi için taraflar arasında geçici bir uzlaşı sağlandı.

Yaşanan olayların ardından güvenlik uygulamaları ve sorumlularla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, basın mensuplarının konuyla ilgili tepkilerinin devam ettiği öğrenildi.