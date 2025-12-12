Haberler

Dursun Özbek'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı

Dursun Özbek'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısı öncesinde Rams Park'ta yaşanan arbede ve darp iddiaları, spor kamuoyunda büyük tepki çekti. Gazeteciler toplantıyı boykot etme kararı aldı fakat Galatasaray yönetiminin devreye girmesiyle bu karar geçici olarak aşıldı. Güvenlik görevlilerinin bazı basın mensuplarını darp ettiği iddia edilirken, bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısı öncesinde Rams Park'ta stadyum güvenlikleri ile bazı basın mensupları arasında fiziki müdahaleye dönüşen bir tartışma yaşandı.
  • Yaşanan olayların ardından basın mensupları, Dursun Özbek'in basın toplantısına katılmama kararı aldı.
  • Galatasaray yönetiminin devreye girmesi ve yoğun görüşmeler sonucunda basın mensupları, basın toplantısına katılma kararı aldı ve toplantının planlandığı şekilde gerçekleşmesi için geçici bir uzlaşı sağlandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in gündeme dair açıklamalarda bulunacağı basın toplantısı öncesinde Rams Park'ta istenmeyen olaylar yaşandı.

İddialara göre stadyum güvenlikleri ile bazı basın mensupları arasında tartışma çıktı ve tartışma kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Yaşanan olaylarda bazı gazetecilerin darp edildiği öne sürüldü.

BOYKOT KARARI ALINDI

Yaşanan gerginlik ve darp iddialarının ardından basın mensupları ortak bir karar alarak, mevcut şartlar altında Dursun Özbek'in basın toplantısına katılmama yönünde tavır koydu. Olay, kısa sürede spor medyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY YÖNETİMİ DEVREYE GİRDİ

Krizin büyümesi üzerine Galatasaray yönetimi devreye girerek basın mensuplarıyla temas kurdu. Yapılan yoğun görüşmeler ve ısrarlar sonucunda medya temsilcileri, yaşanan olumsuzluğa rağmen basın toplantısına katılma kararı aldı. Toplantının planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi için taraflar arasında geçici bir uzlaşı sağlandı.

Yaşanan olayların ardından güvenlik uygulamaları ve sorumlularla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, basın mensuplarının konuyla ilgili tepkilerinin devam ettiği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 498 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
title