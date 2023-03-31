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Dursun Özbek'in cezası kaldırıldı, Ali Koç ve Jesus'un başvurusuna ret

Dursun Özbek'in cezası kaldırıldı, Ali Koç ve Jesus'un başvurusuna ret

Spor Haberleri

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve para cezasını kaldırdı. Fenerbahçe'nin, kulübe ve Başkan Ali Koç'a kesilen para cezası, Jorge Jesus'a verilen 2 maç men ve para cezasının kaldırılmasına yönelik yaptığı başvuru ise reddedildi.

Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen 21 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına karar verdi. Dursun Özbek'in 50 bin liralık para cezası da kaldırıldı.

FENERBAHÇE'YE RET

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruyu ise kabul etmedi. Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus'un para cezası kaldırılmadı. Fenerbahçe, toplamda 724 bin lira ceza ödeyecek.

CEZA DEVAM EDECEK

Jorge Jesus'un 2 maç men cezası onandı. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Jorge Jesus'un yardımcısı Joao de Deus kenarda takımı yönetecek.

Dursun Özbek'in cezası kaldırıldı, Ali Koç ve Jesus'un başvurusuna ret

Dursun Özbek'in cezası kaldırıldı, Ali Koç ve Jesus'un başvurusuna ret

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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