Dursun Özbek'in cezası kaldırıldı, Ali Koç ve Jesus'un başvurusuna ret

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve para cezasını kaldırdı. Fenerbahçe'nin, kulübe ve Başkan Ali Koç'a kesilen para cezası, Jorge Jesus'a verilen 2 maç men ve para cezasının kaldırılmasına yönelik yaptığı başvuru ise reddedildi.