Dursun Özbek'in cezası kaldırıldı, Ali Koç ve Jesus'un başvurusuna ret
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Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve para cezasını kaldırdı. Fenerbahçe'nin, kulübe ve Başkan Ali Koç'a kesilen para cezası, Jorge Jesus'a verilen 2 maç men ve para cezasının kaldırılmasına yönelik yaptığı başvuru ise reddedildi.
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen 21 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına karar verdi. Dursun Özbek'in 50 bin liralık para cezası da kaldırıldı.
FENERBAHÇE'YE RET
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruyu ise kabul etmedi. Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus'un para cezası kaldırılmadı. Fenerbahçe, toplamda 724 bin lira ceza ödeyecek.
CEZA DEVAM EDECEK
Jorge Jesus'un 2 maç men cezası onandı. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Jorge Jesus'un yardımcısı Joao de Deus kenarda takımı yönetecek.