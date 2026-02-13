Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için özel tasarım gömlekler hazırlandı.

ÖZEL TASARIM DETAYI

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı için hazırlanan gömleklerin kişiye özel üretildiği ve üzerinde Özbek'e özel detayların yer aldığı öğrenildi. Tasarımlar kısa sürede kulüp çevresinde ve sosyal medyada dikkat çekti.

GÜNDEM OLDU

Dursun Özbek adına hazırlanan özel gömlekler, taraftarlar arasında da ilgi gördü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, tasarım detayları merak konusu oldu.