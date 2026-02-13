Haberler

Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için özel tasarım gömlekler hazırlandı. Kişiye özel üretildiği ve üzerinde Özbek'e özel detayların yer aldığı bu gömlekler, kısa sürede kulüp çevresinde ve medyada dikkat çekti.

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için özel tasarım gömlekler hazırlandı.

ÖZEL TASARIM DETAYI

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı için hazırlanan gömleklerin kişiye özel üretildiği ve üzerinde Özbek'e özel detayların yer aldığı öğrenildi. Tasarımlar kısa sürede kulüp çevresinde ve sosyal medyada dikkat çekti.

GÜNDEM OLDU

Dursun Özbek adına hazırlanan özel gömlekler, taraftarlar arasında da ilgi gördü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, tasarım detayları merak konusu oldu.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

evet bende hemen farkettim yakası var hatta düğme ilik bile yapılmış hatta bu haber yer yerinden oynayacak özel dikim gömlekler görüldü falan diyede verilebilirdi

