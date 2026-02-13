Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için özel tasarım gömlekler hazırlandı. Kişiye özel üretildiği ve üzerinde Özbek'e özel detayların yer aldığı bu gömlekler, kısa sürede kulüp çevresinde ve medyada dikkat çekti.
ÖZEL TASARIM DETAYI
GÜNDEM OLDU
Dursun Özbek adına hazırlanan özel gömlekler, taraftarlar arasında da ilgi gördü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, tasarım detayları merak konusu oldu.