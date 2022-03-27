Dursun Özbek başkanlık için hazır! Ancak tek bir şartı var
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim kararı alındı. Genel Kurul'un hemen ardından başkan adayları da şekillenmeye başladı. İsmi gündeme gelen Dursun Özbek, tek aday olarak seçime girmek istiyor.
Sarı-Kırmızılılar'da Burak Elmas'ın başkanlık hikayesi kısa sürdü. 8 ay önce göreve geçen Elmas, alınan kötü sonuçlar ve izlediği politika nedeniyle idari yönden ibra edilmedi.
BAŞKANLIĞA HAZIR
Eski başkan Dursun Özbek'in göreve tekrar geçmeye sıcak olduğu öğrenildi. Ancak Özbek'in bir şartı var. Eski başkan Özbek, seçimde önünün açılması, başka aday çıkmaması halinde göreve talip olacak.
KADROYU KURDU
Galatasaray Dursun Özbek döneminde Feghouli, Belhanda, Gomis, Ndiaye, Mariano gibi yıldızları kadrosuna kattı. Bu kadro ile Aslan kupalara ambargo koydu.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
Haberler.com - Spor