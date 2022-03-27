Dursun Özbek başkanlık için hazır! Ancak tek bir şartı var

Sarı-Kırmızılılar'da Burak Elmas'ın başkanlık hikayesi kısa sürdü. 8 ay önce göreve geçen Elmas, alınan kötü sonuçlar ve izlediği politika nedeniyle idari yönden ibra edilmedi.

BAŞKANLIĞA HAZIR

Eski başkan Dursun Özbek'in göreve tekrar geçmeye sıcak olduğu öğrenildi. Ancak Özbek'in bir şartı var. Eski başkan Özbek, seçimde önünün açılması, başka aday çıkmaması halinde göreve talip olacak.

KADROYU KURDU

Galatasaray Dursun Özbek döneminde Feghouli, Belhanda, Gomis, Ndiaye, Mariano gibi yıldızları kadrosuna kattı. Bu kadro ile Aslan kupalara ambargo koydu.

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