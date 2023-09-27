Dursun Özbek, Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff'u ağırladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Almanya'nın 10'uncu Cumhurbaşkanı Christian Wulff'u ağırladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilen ziyaretin öncesinde Christian Wulff ve beraberindeki heyet, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezdi.

Galatasaray Müzesi'nde, sarı-kırmızılı kulübün tarihine dair birçok konuda bilgi alan Wulff ardından başkan Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin daha iyiye gitmesi yönünde istişarede bulunuldu.