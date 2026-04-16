Köyceğiz'de Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları başladı

Güncelleme:
Türkiye Kano Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başladı. 15 ilden 40 kulüpten yaklaşık 270 sporcunun katıldığı yarışlar, 18 Nisan'da düzenlenecek finalle sona erecek.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 500 ve bin metrelik parkurda büyük, genç, yıldız ve minik kategorilerinde yapılan yarışlarda 15 il, 40 kulüpten yaklaşık 270 sporcu dereceye girebilmek için kürek çekiyor.

Uluslararası Bahar Kupası'na Azerbaycan Kano Federasyonu'ndan 8 sporcu da katıldı.

İlk gün yarışlarında sıralama etapları gerçekleştirildi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine, yarışları güzel bir havada başlattıklarını, önceki yıllara nazaran her zaman 200, 500 ve bin metre olmak üzere üç kategoride yapılan yarışları bu sene bin ve 500 metre kategorilerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışlarda 15 ilden 40 kulüp, 270 sporcunun katıldığını belirten Kabakçı,"Bir de bizim misafir ülkemiz her zaman karşılıklı iş birliği yaptığımız Azerbaycan'dan da sporcularımız var. Onlar da buradaki şampiyonaya katılıyorlar. Biz de bir sonraki hafta Azerbaycan'daki şampiyonaya katılacağız." dedi.

Yarışlar, 18 Nisan'da yapılacak final yarışlarının ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupa töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
