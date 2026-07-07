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Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışları başladı

Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışları başladı
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Türkiye Kano Federasyonu'nun 2026 faaliyet programındaki Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışları, Eskişehir Sarısungur Göleti'nde başladı. İlk gün 1000 ve 500 metre elemeleri yapıldı; yarışlar 10 Temmuz'a kadar devam edecek.

Türkiye Kano Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışları Eskişehir'de başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Sarısungur Göleti'nde başlayan yarışların ilk gününde sporcular, 1000 ve 500 metre eleme yarışlarında mücadele etti.

Şampiyona, yarın 500 metre yarı final ve final yarışlarıyla devam edecek.

Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 9 Temmuz Perşembe günü 1000 metre yarı final ve final yarışları, 10 Temmuz Cuma günü ise 200 metre eleme, yarı final ve final yarışları gerçekleştirilecek.

Organizasyon, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesi ve kupa töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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