Durgunsu Kano Olimpik ve Aday Milli Takım Test ve Seçme Yarışları Yapıldı

Durgunsu Kano olimpik ve aday milli takım test ve seçme yarışları yapıldı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Adana'da yapılan yarışlara 11 ilden 14 kulübün 75 sporcusu katıldı.

Milli takım aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Faruk Demir, Emircan Ayaklı, Yağız Efe Şahin, Bedirhan Çıktay, Resül Aydın, Taha Erkam Usta, Rahmi Kaan Karahan, Naci Oğuzhan Baydemir, Berkay İnceci, Ali Kemal Sarar, Ergün Vatan Baydemir,

Muhammet Emin Sulak, Serkan Kakkaç, İdris Şentürk, Sevener Şahin, Hilal Avcı, Simge Kaya, Işıl Kavran, Özge Nas Yıldız, Tamara Takacs"

Federasyon başkanı Alper Cavit Kabakçı, organizasyona verdikleri destek için Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'a plaket verdi.