Durdurulamıyoruz! Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yükseldi

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yükseldi. Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından Türkiye'nin puanı 32 bin 100'e çıktı ve sıralamada bir basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçti. Eğer Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirirse, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.