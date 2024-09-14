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Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu

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Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı Heidenheim'i 4-2 mağlup ederek Bundesliga'da liderliğe yükseldi.

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, kendi evinde Heidenheim'ı konuk etti. Dortmund, maçı 4-2 kazandı.

LİDER OLDULAR

Galibiyeti getiren golleri Donyell Malen, Karim Adeyemi ve Emre Can attı. Nuri Şahin'in oynattığı oyun otoriteler tarafından tam not aldı ve Dortmund, ligde 3 maç sonunda 7 puanla liderliğe oturdu. Dortmund, ligde 3 maç sonunda 7 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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