Dünyanın izlediği maçta büyük skandal! Taraftar reklam panosunun üzerine çıkıp yaptığıyla şok etti

İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde lider Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından saha karışırken reklam panosu üzerine çıkan bir Tottenham taraftarı, Arsenal kalecisi Ramsdale'e tekme attı. Taraftar apar topar gözaltına alındı.

Tottenham ile Arsenal, Premier Lig'in 20. haftasında Londra derbisinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi lider Arsenal kazanırken, karşılaşmanın ardından saha fena karıştı.

ARSENAL'İN ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ SÜRÜYOR

Oldukça gergin geçen karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri Hugo Lloris (kk) ve Martin Odegaard kaydetti. Bu sonuçla lider Arsenal, zirve yolunda altın değerinde bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı. Maç sonu ise istenmeyen olaylara sahne oldu.

TARAFTARDAN KALECİYE TEKME

Maç boyunca Tottenham'lı futbolcular ve taraftarları kışkırtan Arsenal kalecisi Ramsdale, karşılaşma sonunda bir taraftarın saldırısına uğradı. Reklam panoları üzerine çıkan Tottenham taraftarı, Ramsdale'i tekmeledi. Güvenlik güçleri hemen araya girerek taraftarı etkisiz hale getirdi.