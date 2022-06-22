"Dünyanın en çekici" atleti olarak bilinen Alica'dan Neymar'a: Yarışalım mı - Haberler

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"Dünyanın en çekici" atleti olarak bilinen Alica'dan Neymar'a: Yarışalım mı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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"Dünyanın en çekici" atleti olarak bilinen Alica Schmidt, Neymar ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, Brezilyalı yıldız futbolcuyu yarışa davet etti. Bu paylaşım çok sayıda takipçisi tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyanın da ünlü yüzlerinden olan başarılı sporcu Alica Schmidt, dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak "Yarışalım mı?" diye sordu.

'Dünyanın en çekici' atleti olarak bilinen Alica'dan Neymar'a beklenmedik teklif

MODELLİK DE YAPIYOR

Alman yıldız, atletizmin yanı sıra modellik mesleği ile uğraşıyor. Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Alica'nın paylaşımları ise beğeni topluyor. The Sun'da yer alan habere göre, sporcu kimliğinin ön planda kalmasını talep eden Alica, Model mi yoksa atlet mi olmayı tercih ettiği sorusuna: "Sadece bir sporcu olarak algılanmak istiyorum, gençlere ilham vermek ve onlara güzel sporum hakkında bir fikir vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Dünyanın en çekici' atleti olarak bilinen Alica'dan Neymar'a beklenmedik teklif

'Dünyanın en çekici' atleti olarak bilinen Alica'dan Neymar'a beklenmedik teklif

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Brezilya Neymar Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Fakır:

kitap yazsın okurum lan... düşün ben ve kitap

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