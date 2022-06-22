"Dünyanın en çekici" atleti olarak bilinen Alica'dan Neymar'a: Yarışalım mı

Sosyal medyanın da ünlü yüzlerinden olan başarılı sporcu Alica Schmidt, dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak "Yarışalım mı?" diye sordu.

MODELLİK DE YAPIYOR

Alman yıldız, atletizmin yanı sıra modellik mesleği ile uğraşıyor. Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Alica'nın paylaşımları ise beğeni topluyor. The Sun'da yer alan habere göre, sporcu kimliğinin ön planda kalmasını talep eden Alica, Model mi yoksa atlet mi olmayı tercih ettiği sorusuna: "Sadece bir sporcu olarak algılanmak istiyorum, gençlere ilham vermek ve onlara güzel sporum hakkında bir fikir vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.