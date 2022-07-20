Dünyacü ünlü kaleci Neuer cüzdanını kaybetti, götürmek için 120 km yol giden taksici büyük isyan etti - Haberler

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Dünyacü ünlü kaleci Neuer cüzdanını kaybetti, götürmek için 120 km yol giden taksici büyük isyan etti

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Dünyacü ünlü kaleci Neuer cüzdanını kaybetti, götürmek için 120 km yol giden taksici büyük isyan etti

Alman devi Bayern Münih'in efsanelerinden biri olan dünyaca ünlü kaleci Manuel Neuer ilginç bir olayla gündeme geldi. Başarılı kaleci taksi yolculuğu esnasında cüzdanını aracın içine düşürdü ve indiğinde fark etmedi. Taksici, Neuer'i bıraktığı yerden geri döndüğünde durumu fark etti ve kaleciye cüzdanını götürmek için 120 km yol gitti. Neuer'e düşürdüğü cüzdanını veren taksici, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, yaptığı taksi yolculuğunda cüzdanını düşürdü. Taksi şoförü S. Hazır, Neuer'i bıraktığı yerden geri döndükten sonra ünlü futbolcunun cüzdanını arabaya düşürdüğünü fark etti. Cüzdanı Neuer'e teslim etmek için 120 km yol giden taksici, Alman file bekçisini bıraktığı yere ulaştı ve Neuer'i buldu.

Dünyacü ünlü kaleci Neuer cüzdanını kaybetti, götürmek için 120 km yol giden taksici büyük isyan etti

FORMA HEDİYE ETTİ

Bild'de yer alan habere göre, Neuer'e ulaşmanın yaklaşık 400 euro'luk bir maliyete sebep olduğunu söyleyen ve Almanya Milli Takımı'nın kalecisinin hediyesinden memnun olmadığını dile getiren Hazır, "Arabada içinde çokça nakit para, kredi kartı ve Neuer'e ait olan bir ehliyet buldum. Neuer'e cüzdanı verdikten yaklaşık 10 gün sonra evime bir kutu geldi. Kutunun içinde sadece forma vardı, bir teşekkür notu bile yoktu. Ben 4 çocuk sahibiyim, resmen benimle alay etti. Tam bir hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı. Yasalar gereği taksi şoförü, cüzdandaki 800 euro'dan en az 49 euro almalıydı.

Dünyacü ünlü kaleci Neuer cüzdanını kaybetti, götürmek için 120 km yol giden taksici büyük isyan etti

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Bayern Münih Manuel Neuer Spor Haberler

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