Dünyaca ünlü hocanın oğlu kabusu yaşadı! Saldırıya uğradığı anları anbean kaydetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo, İtalya'nın Torino kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. O anları kayıt altına alan Nicolo Pirlo, saldırıya uğradığı dakikaları sosyal medya hesabından paylaştı.

İtalyan futbolunun efsane ismi ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'ya kötü bir haber geldi. Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo, İtalya'da taşlı bir saldırıya uğradı. Nicolo Pirlo yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

ARABASINI TAŞLADILAR

Andrea Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo, Torino'da taşlı saldırıya uğradı. Bir grup saldırganın aracına taş attığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Nicolo Pirlo, "Arabayı tekmeleyip üzerimize taş attılar. Neyse ki araçtan hiç inmedik." sözleriyle yaşananları anlattı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nicolo Pirlo, "Torino'nun merkezinde arabaya taş atan ve tekmeleyen dört adam bulmak normal mi?" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Nicolo Pirlo, sosyal medya hesabından "Arabamı tekmeleyip üzerimize taş attılar. Neyse ki araçtan hiç inmedik. Torino'nun merkezinde arabaya taş atan ve tekmeleyen dört adam bulmak normal mi?" paylaşımını yaptı. Andrea Pirlo 2021 yılında Juventus'u çalıştırırken, oğlu Nicolo Pirlo bazı taraftarlar tarafından tehdit edilmişti.