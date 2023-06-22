Dünyaca ünlü golcü Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, resmi sözleşmeye imza atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin, yeni transferi İstanbul'a geldi.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Edin Dzeko için Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi." ifadeleri kullanıldı. 37 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Fenerbahçe, Bosna Hersekli yıldıza senelik 4.5 milyon euro maaş verecek. Dzeko, Ryan Kent'in ardından sarı-lacivertlilerin 2. transferi oldu.
DZEKO'NUN KARNESİ
Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
İstanbul'a gelen Dzeko'dan ilk görüntü: