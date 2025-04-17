Dünyaca ünlü gazeteciden Galatasaraylıları yıkan haber

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

OSIMHEN SICAK BAKMIYOR

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılı ekibin Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak istediğini ancak oyuncunun bu teklife sıcak bakmadığını açıkladı.

"GALATASARAY'DAN AYRILACAK"

Romano, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Gerçek şu ki Victor Osimhen, Galatasaray'dan ayrılarak Napoli'ye geri dönecek. Ancak orada da kalmayacak. Osimhen'in yaz döneminde farklı ülkelerden gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor" dedi.

Yani hem Napoli hem de Galatasaray macerası sona eriyor. Nijeryalı yıldızın kariyerine hangi takımda devam edeceği ise mayıs ayından itibaren netlik kazanacak.