Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Everton, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyu bonservisiyle ya da satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle göndermeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

  • Everton, Youssef En-Nesyri'ye transfer teklifi yaptı ve oyuncu bu fikre olumlu yaklaşıyor.
  • Paris FC, En-Nesyri'yi sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif sundu, ancak Fenerbahçe bu teklifi reddetti.
  • Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın kadroda düşünmediği Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig ekibi kanca attı.

EN-NESYRI DE SICAK BAKIYOR

Sky'in haberine göre Youssef En-Nesyri'nin de Everton'a transfer fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Görüşmelerin bugün hız kazanmasının beklendiği, taraflar arasında temasların sıklaşabileceği belirtildi.

KÖRFEZ EKİPLERİ DE DEVREDE

En-Nesyri için yalnızca Everton'ın değil, Körfez ülkelerinden bazı kulüplerin de devrede olduğu kaydedildi. Transfer sürecinde kısa sürede "sıcak gelişmeler" yaşanabileceği iddia edildi.

PARIS FC İDDİASI: KİRALAMA TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Öte yandan Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'nin, En-Nesyri'yi sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif sunduğu ancak sarı-lacivertlilerin bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmada görev aldı. 28 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 8 gol atarken 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Faslı golcünün Fenerbahçe ile sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar devam ettiği belirtildi. En-Nesyri'nin güncel piyasa değerinin ise 22 milyon euro olarak gösterildiği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor



