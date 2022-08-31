Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımları gündem oldu
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Fransız devi Paris Saint-Germain forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar, sosyal medya hesaplarından paylaştığı Türkiye bayraklı pozlarıyla dikkat çekti. Arkadaşlarıyla birlikte dünya ülkelerinin bayraklarını bilme oyunu oynayan ve kendisine Türk bayrağı çıkan Brezilyalı yıldız soruya doğru cevap vermeyi de başardı.
Paris Saint-Germain forması giyen oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte dünya ülkelerinin bayraklarını bilme oyunu oynadı.
DOĞRU CEVABI VERDİ
Sıra kendisine geldiğinde Neymar'a Türk bayrağı çıktı ve Brezilyalı oyuncu doğru cevap verdi.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI
Türk bayrağını bilip testi geçen Neymar, bu anları TikTok hesabı ve Instagram Hikaye bölümünde paylaştı.