Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımları gündem oldu

Fransız devi Paris Saint-Germain forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar, sosyal medya hesaplarından paylaştığı Türkiye bayraklı pozlarıyla dikkat çekti. Arkadaşlarıyla birlikte dünya ülkelerinin bayraklarını bilme oyunu oynayan ve kendisine Türk bayrağı çıkan Brezilyalı yıldız soruya doğru cevap vermeyi de başardı.