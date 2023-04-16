Dünyaca ünlü futbolcu Immobile trafik kazası geçirdi! Arabasının son hali vahameti gözler önüne serdi

Lazio'nun yıldızı Ciro Immobile, ailesinin de içinde bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi. Tramvayla çarpışan futbolcunun arabası büyük hasar alırken, Immobile ve ailesi kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Sıcağı sıcağına açıklama yapan İtalyan golcü, "Tramvay kırmızı ışıkta geçti. Kendimi iyi hissediyorum, sadece kolum ağrıyor" dedi.

Lazio'nun kaptanı Ciro Immobile, Roma'da bir trafik kazası geçirdi. Arabası bir tramvayla çarpışan deneyimli santrfor ve ailesi, ciddi bir yaralanma yaşamadı.

ARACI AĞIR HASAR ALDI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Lazio ve İtalya Milli Takımı'nın yıldızı Ciro Immobile, içinde ailesinin de bulunduğu araçla Roma Olimpiyat Stadı'na yakın bir konumda trafik kazası geçirdi. Futbolcunun aracı ağır hasar alırken ailesi ya da kendisi ciddi bir yaralanma yaşamadı.

"TRAMVAY KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ"

Olay anında sıcağı sıcağına bilgi veren Immobile, "Tramvay kırmızı ışıkta geçti. Kendimi iyi hissediyorum, sadece kolum ağrıyor." ifadelerini kullandı. Futbolcu ve ailesi tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındı.

Immobile'nin aracının son hali