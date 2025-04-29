Dünyaca ünlü futbolcu MMA dövüşçüsü oldu, Khabib hemen telefona sarıldı

2019'da sahalara veda eden dünyaca ünlü futbolcu Patrice Evra, ringlere çıkmaya hazırlanıyor. Patrice Evra, 23 Mayıs'ta Profesyonel Dövüşçüler Ligi'nde (PFL) ringe çıkacak. MMA (Karma dövüş sanatları) kariyerinin başlangıcı öncesi Evra sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KHABIB'TEN EVRA'YA TELEFON

Ufc'nin eski şampiyonu Khabib Nurmagomedov, Evra ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Khabib, Evra'ya yeni dövüş kariyerinde yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Evra, Khabib'e olumlu yanıt vererek "Bunu ciddiye almam gerek. Sana, spora ne kadar saygı duyduğumu biliyorsun. Bu yüzden seninle bir antrenman yapmam gerekiyor çünkü en iyisini senden öğrenmek istiyorum." dedi.

'İNSANLARI NASIL PARÇALAYACAĞINI ÖĞRETECEĞİM'

Khabib ise Evra'ya cevap olarak, "Sana defalarca söyledim. Bana konum gönder, seni bulacağım. Konum gönder, bana nerede olduğunu söyle! Seni gördüğümde hazır olmalısın, hepsi bu! Diğer şeylerle ben ilgileneceğim. Sana insanları nasıl parçalayacağını öğreteceğim. Sadece kendini geliştirmeni istiyorum, başka bir şey değil. Seni görmek çok güzel. Sonunda bana konum göndereceğini ve sonra birlikte antrenman yapacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Kariyerinde Manchester United ve Juventus gibi takımların formalarını giyen Evra, 725 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 20 gol, 40 asistlik performans sergiledi. Evra, futbola 2019 yılında nokta koydu.