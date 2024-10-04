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Dünya Yürüyüş Günü'nde Manisa'da Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Dünya Yürüyüş Günü'nde Manisa'da Sağlıklı Yaşam Vurgusu
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Türk Kızılay Manisa İl Merkezi tarafından organize edilen 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliğinde, yaklaşık 800 öğrenci ve sporcu sağlıklı yaşam konusuna dikkat çekmek amacıyla yürüyüş yaptı. Etkinlik, Şehzadeler Park'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ekipleri tarafından kızılay gönüllüleri, öğrenci ve sporcuların katılımıyla "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Şehzadeler Park'tan, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen yaklaşık 800 öğrenci ve sporcu sağlıklı yaşama dikkat çekti. Etkinlik sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan öğrenci ve sporcular çeşitli yarışmalarla eğlenirken, Kızılay ekipleri de katılımcılara su, süt, meyve suyu, bisküvi ve bulgur pilavı dağıttı. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, burada yaptığı konuşmada, Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğin, sağlıklı yaşam ve hareket etmenin önemine vurgu yapmak istediklerini söyledi.

Etkinlikte öğrenci ve sporculara, Kızılay gönüllüleri tarafından çeşitli ikramlıklar dağıtıldığını belirten Gürsel, "Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak, 'Dünya Yürüyüş Günü' dolayısıyla, Manisa İl Milli Eğitim ile Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlediğimiz yürüyüş, Şehzadeler Park'tan Cumhuriyet Meydanında son buldu. Yaklaşık olarak 800 öğrenci ve sporcumuzun katıldığı bu yürüyüşte amacımız sağlıklı yaşam ve hareket etmenin önemine vurgu yapıp, farkındalık oluşturmak. Etkinliğimizin sonunda öğrenci ve sporcularımıza, Kızılay gönüllülerimiz tarafından çeşitli ikramlıklar dağıtıldı. Etkinlikte emeği geçen Kızılay gönüllülerimize, Gençlik liderlerimize ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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