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Dünya yıldızlarının hocası, Samsunspor’un akademi koordinatörü oldu

Dünya yıldızlarının hocası, Samsunspor’un akademi koordinatörü oldu
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Samsunspor, Futbol Akademi Teknik Koordinatörlüğü görevine Hollandalı teknik adam Jan van Loon’u getirdiğini açıkladı.

Samsunspor, Futbol Akademi Teknik Koordinatörlüğü görevine Hollandalı teknik adam Jan van Loon'u getirdiğini açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Jan van Loon'un bilgi birikimi ve tecrübesiyle, geleceğin yıldızlarını yetiştiren Samsunspor Futbol Akademimize büyük katkılar sağlayacağına inanıyor ve kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

PSV ve Arsenal başta olmak üzere çeşitli kulüp ve futbol organizasyonlarında görev yapan van Loon; Virgil van Dijk, Frenkie de Jong ve Bukayo Saka gibi oyuncuların gelişim süreçlerinde yer alırken. Loon ayrıca Thierry Henry, Freddie Ljungberg ve Mikel Arteta'nın UEFA Pro Lisans eğitimlerinde de antrenör gelişimi çalışmalarına katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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