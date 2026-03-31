Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası yarın Brezilya'da başlayacak

Güncelleme:
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'den 24 milli sporcu, flöre, epe ve kılıç kategorilerinde mücadele edecek.

Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası yarın Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde start alacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 Nisan Perşembe gününe kadar sürecek organizasyonda 24 milli sporcu, flöre, epe ve kılıç kategorilerinde kürsü mücadelesi verecek.

Şampiyonada, mücadele edecek milli eskrimciler ve kategorileri şöyle:

Yıldız erkek - flöre: Roberto Mattias Cazzani, Doruk Tosun, Ata Melik Boz

Genç erkek - flöre: Kıvanç Kırtay

Yıldız kadın - flöre: Ada Küfeciler

Yıldız-Genç kadın - flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca

Yıldız erkek - epe: Mehmet Ilgar Ceviziçi, İskender Yiğit Tiftik, Onur Saraçoğlu

Genç erkek - epe: Doruk Erolçevik, Göksu Mert Oran

Yıldız kadın - epe: Zülal Can, Eda Ustabay

Yıldız genç kadın - epe: Yağmur Yurttaş

Genç kadın - epe: Nisan Dinçel, Nilahsen Erten

Yıldız erkek - kılıç: Arda Takka

Yıldız genç erkek - kılıç: Candeniz Berrak

Genç erkek - kılıç: Furkan Yaman, Enes Talha Kalender

Yıldız kadın - kılıç: Elif Çınar Koçak

Yıldız genç kadın - kılıç: Irmak Şenoğlu

Genç kadın - kılıç: Zehra Kerem

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
