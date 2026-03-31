Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası yarın Brezilya'da başlayacak
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'den 24 milli sporcu, flöre, epe ve kılıç kategorilerinde mücadele edecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 Nisan Perşembe gününe kadar sürecek organizasyonda 24 milli sporcu, flöre, epe ve kılıç kategorilerinde kürsü mücadelesi verecek.
Şampiyonada, mücadele edecek milli eskrimciler ve kategorileri şöyle:
Yıldız erkek - flöre: Roberto Mattias Cazzani, Doruk Tosun, Ata Melik Boz
Genç erkek - flöre: Kıvanç Kırtay
Yıldız kadın - flöre: Ada Küfeciler
Yıldız-Genç kadın - flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca
Yıldız erkek - epe: Mehmet Ilgar Ceviziçi, İskender Yiğit Tiftik, Onur Saraçoğlu
Genç erkek - epe: Doruk Erolçevik, Göksu Mert Oran
Yıldız kadın - epe: Zülal Can, Eda Ustabay
Yıldız genç kadın - epe: Yağmur Yurttaş
Genç kadın - epe: Nisan Dinçel, Nilahsen Erten
Yıldız erkek - kılıç: Arda Takka
Yıldız genç erkek - kılıç: Candeniz Berrak
Genç erkek - kılıç: Furkan Yaman, Enes Talha Kalender
Yıldız kadın - kılıç: Elif Çınar Koçak
Yıldız genç kadın - kılıç: Irmak Şenoğlu
Genç kadın - kılıç: Zehra Kerem