Dünya ve Türkiye dart şampiyonu Bedirhan Nas, 30 madalyaya ulaştı

Dart sporunda iki yıllık kariyerine bir dünya şampiyonluğu ve 15 Türkiye şampiyonluğu sığdıran 15 yaşındaki Bedirhan Nas, Antalya'da düzenlenen son Türkiye şampiyonasından 5 madalya ile döndü. Nas, mayıs ayı sonunda Slovakya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek madalya kazanmayı hedefliyor.

"Sponsorumuz olmadığı için yurt dışı turnuvalarına katılamıyoruz"

İki yıllık kısa sürede elde ettiği başarılarının motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Nas, "15 yaşındayım ve 2 yıldır dart sporuyla uğraşmaktayım. Ortaokul beden eğitimi öğretmenim Ali Bıyıklı ve antrenörüm İsmail Hoca ile yaptığımız antrenmanlar neticesinde bu başarıları elde ettim. Kariyerimde 15'i Türkiye şampiyonluğu ve biri dünya şampiyonluğu olmak üzere toplam 30 madalyam bulunuyor. Son olarak Antalya'da düzenlenen Türkiye Dart Şampiyonası'nda 5 günlük turnuva süresince 3 şampiyonluk, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ettim. Mayıs ayı sonunda Slovakya'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'na katılarak derece almak ve ülkemi en iyi şekilde temsil ederek madalya ile dönmek istiyorum. Sponsorumuz olmadığı için maalesef yurt dışı turnuvalarına katılamıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı