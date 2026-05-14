Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp Bilecik'te

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer ile bir araya gelerek sporun gelişimi ve gençlerin spora teşvik edilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile bir araya geldi.

Türk güreşinin önemli isimlerinden dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Rıza Kayaalp, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede sporun gelişimi, gençlerin spora teşvik edilmesi ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki sportif başarıları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Milli güreşçi Rıza Kayaalp gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Vali Sözer'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek milletimize büyük gururlar yaşatan dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i ilimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
