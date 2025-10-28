Haberler

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda İkra Kayır ve Berkay Erer Elendi

Güncelleme:
Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda İkra Kayır, üçüncü turda Mısırlı rakibine yenilerek, Berkay Erer ise ikinci turda elendi. Türkiye'nin toplamda beş madalyası bulunuyor.

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın beşinci gününde İkra Kayır üçüncü turda, Berkay Erer ise ikinci turda elendi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 181 ülkeden 989 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kadınlar 67 kiloda İkra Kayır ve erkekler 68 kiloda Berkay Erer tatamiye çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen İkra Kayır, ikinci turda Fildişi Sahili'nden Ruth Gbagbi'yi yendikten sonra üçüncü turda Mısırlı rakibi Aya Shehata'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Berkay Erer de ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Güney Koreli rakibi Yuhyeon Seong'a mağlup olarak elendi.

Türkiye'nin, turnuvada beş günün ardından 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalyası bulunuyor.

Şampiyonanın altıncı gününde kadınlar 62 kiloda Şevval Çakal, erkekler 58 kiloda Yusuf Badem mücadele edecek.???????

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
