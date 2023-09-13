Dünya şampiyonuna Niğde'de coşkulu karşılama

Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Talha Kacur, memleketi Niğde'ye döndü.

Dünya şampiyonu işitme engelli milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, Niğde'de coşkuyla karşılandı. Organizasyonda büyükler grekoromen stil 87 kiloda dünya şampiyonu olan Ahmet Talha Kacur, Ankara- Niğde Otoyolu Niğde gişelerinde davul zurnayla karşılandı.

Kacur, dünya şampiyonluğunu elde edip bu gururu yaşatabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. - NİĞDE