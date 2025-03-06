Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz kararı belli oldu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
MSB: Metinde ateşkes yok, PKK koşulsuz olarak silah bırakmalı

MSB: Metinde ateşkes yok, PKK derhal silahları teslim etmeli
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Dünya Şampiyonu Savaş Sanatları Ustası Metin Kayar Kuruçay Ortaokulu'nda

Dünya Şampiyonu Savaş Sanatları Ustası Metin Kayar Kuruçay Ortaokulu'nda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde bulunan Kuruçay Ortaokulu, 16 kez dünya şampiyonu olan savaş sanatları ustası Metin Kayar'ı ağırladı. Öğrencilere savaş sanatlarını tanıtan Kayar, bu sanatların disiplin ve özsaygı üzerindeki etkilerini vurgulayarak, öğrencilere motivasyon sağladı.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Savaş Sanatları Ustası Metin Kayar Kuruçay Ortaokulunu ziyaret etti.

Tavşanlı Kuruçay Ortaokulu, dünyaca ünlü savaş sanatları ustası Metin Kayar'ı ağırladı. Kariyeri boyunca 16 kez dünya şampiyonu olan Metin Kayar, okulun tüm öğrencilerine savaş sanatlarını tanıtarak büyük bir ilgiyle karşılandı.

Beden eğitimi öğretmeni Fatma Özhan'ın davetlisi olarak gelen Kayar, öğrencilere savaş sanatlarının sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda disiplin, özsaygı ve kendini geliştirme üzerinde de yoğunlaştığını vurguladı. Öğrenciler, Kayar'ın etkileyici gösterilerini izleyerek bu sanatların tekniklerini öğrenme fırsatı buldular. Etkinlik, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Kayar, tüm öğrencilere savaş sanatlarının faydalarını anlatarak, onları bu alana yönelmeye teşvik etti. Öğrenciler, Metin Kayar ile fotoğraf çektirirken, büyük bir mutluluk yaşadılar.

Kuruçay Ortaokulu yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine katkıda bulunduğunu belirtti. Metin Kayar'ın ziyareti, okulda unutulmaz anlar yaşanmasına vesile oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi
img

Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
img

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu

Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Yasak aşk skandalında cinnet getiren kocaya iyi hal indirimi
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
Mimar Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.