Dünya şampiyonu Hatice Akbaş'a Malatya'da coşkulu karşılama - Haberler

- Dünya şampiyonu Hatice Akbaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

MALATYA - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da davul zurna eşliğinde karşılandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, final maçında karşılaştığı Rumen rakibi Lacramioara Perijoc'yi yenerek dünya şampiyonu oldu. Sabah saatlerinde havayolu ile Malatya'ya dönüş yapan Akbaş, havaalanında büyük bir coşku ile karşılandı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan şampiyon sporcu, "Ülkemi güzel bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Babamla 12 yıldır bunun hayalini kuruyorduk. Çok şükür gerçekleştirdik dünya şampiyonu oldum" dedi

Hatice Akbaş, yeni hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'ndan altın madalya kazanmak olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şampiyonluk sözü verdiğini söyledi.

Final maçını gözleri kapalı izlediğini kaydeden Hatice Akbaş'ın annesi İlkay Akbaş ise, "İlk defa Hatice'nin maçını ring kenarında izledim. Çok büyük heyecan yaşadım. Hayatımda hiç böyle heyecanlandığı hatırlamıyorum" diye konuştu

Davul zurna eşliğinde babası Kerem Akbaş'la karşılık oynayan milli boksör, karşılama töreni sonrası konvoy eşliğinde kent merkezine geçti. Kent merkezinde vatandaşların yoğun ilgisi altında tur atan Hatice, daha sonra memleketi Akçadağ ilçesine hareket etti.

Akçadağ'da kurban kesilerek karşılan Hatice Akbaş'a burada vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.