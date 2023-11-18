Dünya Şampiyonu Fırat Arslan Oltu'da Karşılandı

2007'den 2008'e kadar WBA Yarı Ağır Sıklet Dünya Şampiyonluğu unvanını elinde tutan Türk boksör Fırat Arslan, altın kemer ile Oltu'da coşkuyla karşılandı. Arslan, Oltu'ya verdiği sözü yerine getirerek şampiyonluğunu kutladı.

2007'den 2008'e kadar WBA Yarı Ağır Sıklet Dünya Şampiyonluğu unvanını elinde tutan Türk boksör Fırat Arslan, altın kemer ile Oltu'da coşkuyla karşılandı.

Almanya'da 21 Ekim'de düzenlenen şampiyonada Boşnak rakibi Edin Puhalo'yu yenerek altın kemer alan Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Arslan maç öncesi Erzurum Palandöken Dağında idman yaptığı zamanlarda işadamı Öner Elibol'un misafiri olarak Oltu'da, "Şampiyon olursam kemerimle birlikte Oltu'ya geleceğim" sözünü vermişti. Sözünde duran şampiyon Fırat Arslan, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve işadamı Harun Çiloğlu ile birlikte Oltu'ya geldi. Heyet işadamı Öner Elibol tarafından karşılandı. Şampiyon sporcu ve beraberindekiler Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmeni makamında ziyaret etti. Oltu Kaymakamı, dünya şampiyonuna Oltu taşı tespih hediye etti, ardından altın kemerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra sporcuya Oltu cağ kebabı ikram edildi.

Yemek sonrası Oltu Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerle bir program gerçekleştiren Fırat Arslan, Oltu Gençlik Merkezi müzik öğretmenleri tarafından düzenlenen özel konseri dinledi. Oltu Taşı İş Merkezini ziyaret eden Arslan'a Oltu Taşı El Sanatları Derneği Başkanı Ertuğrul Asan Oltu Taşı tesbihi hediye edildi. Arslan'ın eşine ise işadamı Öner Elibol Oltu zümrütünden bir takı seti hediye etti. - ERZURUM