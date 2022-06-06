Dünya şampiyonu Akbaş'a bir altın da Başkan Kazgan'dan - Haberler

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli boksör Hatice Akbaş için memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde mevlit okutuldu. Program da Dünya Şampiyonuna Başkan Kazgan altın hediye etti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş için ailesi tarafından mevlit okutuldu. Akçadağ Belediyesi'ne ait Başpınar Mahallesi'nde bulunan sosyal tesislerde Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program okunan mevlitle devam etti. Okunan duaların ardından katılımcılara 'Akçadağ'ın meşhur pilavı' ikram edildi.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın yanı sıra siyasi parti, sivil toplum örgüt temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda milli boksör Hatice Akbaş ailesiyle birlikte kapıda karşıladığı katılımcılarla tek tek yakından ilgilendi.

Programda bir konuşma yapan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan," Ortada büyük bir hikaye var, bu hikayenin gerçek kahramanı ise Hatice Akbaş'ın hem babası hem de hocası Kerem Akbaş'tır. Haticeler bulunur çalıştırılır başarıya götürülür ama onları özveri ile çalıştıracak hoca bulmak zordur. Bu bağlamda önce Kerem Akbaş'ı ardından kızımız Hatice Akbaş'ı tebrik ederek kendilerine desteklerimizin dün olduğu gibi bugün ve yarında süreceğini belirtmek istiyorum" diye konuştu

Başkan Kazgan yaptığı konuşmanın ardından milli boksör Hatice Akbaş'a altın hediye etti. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor