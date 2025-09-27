Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu'ndan oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı, finalde Çin'e mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu'ndan oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı, finalde Çin ile karşılaştı. Milliler, rakibine 155-154 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL