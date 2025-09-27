Haberler

Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Gümüş Madalya
Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu'ndan oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı, finalde Çin'e 155-154 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu'ndan oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı, finalde Çin'e mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu'ndan oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı, finalde Çin ile karşılaştı. Milliler, rakibine 155-154 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
