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Dünya'nın en iyi takımlarıdan biri, Yusuf Akçiçek'i izlemek için Belçika'da

Dünya'nın en iyi takımlarıdan biri, Yusuf Akçiçek'i izlemek için Belçika'da
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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Alman devi Bayern Münih başta olmak üzere 4 kulüp, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht ile deplasmanda oynanacağı rövanş karşılaşmasında Yusuf'u tribünden izleyecek. Genç futbolcu, müsabakada ilk 11'de forma giyecek.

Fenerbahçe'de forma giydiğinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht ile deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak Yusuf, birçok kulüp tarafından yakından izlenecek.

ÜNLÜ SCOUTLAR İZLEYECEK

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun özel olarak ilgilendiği Yusuf için Avrupa'nın önde gelen takımları sıraya girdi. Ünlü scoutlar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play turunda Anderlecht ile oynanan ilk maçta performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcuyu Belçika'da oynanacak rövanş karşılaşmasında yakından takip edecek.

TAKIMLARDAN BİRİ BAYERN MÜNİH

Kulislerden edinilen bilgiye göre; Alman devi Bayern Münih başta olmak üzere Avrupa'nın 4 önemli kulübünün scoutları bugünkü maçta geleceğin yıldız adayını mercek altına alacak. Sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun Yusuf'un üzerine titrediği ve yönetim ile 19 yaşındaki futbolcu için sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Portekizli teknik adamın genç oyuncunun transferi için acele edilmemesini istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe forması altında11 karşılaşmada süre buldu. 19 yaşındaki stoper,bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Antrenmanlardan sonra özel olarak çalışan ve Mourinho'nun direktiflerine harfiyen uyan Yusuf'un sarı-lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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