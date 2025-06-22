Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Başarıyla Tamamlandı

TÜRKİYE'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası 2 gün boyunca büyük bir heyecana sahne olurken, organizasyon bugün sona erdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) ev sahipliğinde Altınkum Plajı'nda organize edilen şampiyonaya 17 ülkeden 80 sporcu katıldı. Ülkemizden de 10 sporcu organizasyonda boy gösterdi. Yapılan final yarışlarının ardından sporculara ödülleri takdim edildi. Şampiyonaya katılan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu.

Yarışın son startını veren ve İzmir'in çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Kasapoğlu, "Dünyanın en güzel şehirlerinden birindeyiz. Güzel İzmir'imizde yine güzel bir ev sahipliği yapıyoruz. Bu çerçevede emeği olan herkesi gönülden kutluyorum. Bakanlığımızı, federasyonumuzu, partnerlerimizi, değerli sponsorlarımızı ve tabii ki çok farklı ülkelerden gelip bu müsabakaya renk katan tüm sporcularımızı ve spor camiamızı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

'SPOR, BİRLEŞTİRİCİ VE İYİLEŞTİRİCİDİR'

Finalde yarışan sporcuları tebrik eden Kasapoğlu, "Spor, çok özel ve güzel bir olgudur. Birleştirici, bir araya getirici ve iyileştirici bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sporun bu yönünü çok iyi anladığımızı biliyoruz. Bu doğrultuda ülke olarak spor ülkesi olma yolunda çok büyük adımlar attığımızı hepimiz görüyor ve biliyoruz" dedi.

'BAŞARILARIMIZI ARTIRACAĞIZ'

Türkiye'nin son 23 yılda pek çok alanda devrimler gerçekleştirdiğini, sporda da çok önemli atılımlara imza atıldığını vurgulayan Kasapoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sporda da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde altyapısıyla, insan kaynağıyla ve spor turizmiyle çok özel bir noktaya ulaşmıştır. Bu noktadan sonra da geriye gitmek ya da durmak söz konusu değildir. Bundan sonra hedefimiz, bu markamızı perçinlemek ve bu alandaki başarılarımızı artırmaktır."

'MÜTHİŞ BİR ALTYAPI OLUŞTURULDU'

Öncelikli hedeflerinin sporu tabana yaymak olduğuna dikkat çeken Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Bunun için gerekli olan altyapı, artık Türkiye'nin dört bir yanında mevcuttur. 81 ilimizin ilçelerine, mahallelerine, köylerine kadar uzanan müthiş bir altyapı oluşturulmuştur. Geldiğimiz noktada bu altyapının kıymetini bilen bir sporcu nesli yetişmektedir" ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK BRANŞTA İDDİALI NESİLLER YETİŞİYOR'

Mükemmel bir coğrafyada olduklarını anlatan Kasapoğlu, "Atletizm, jimnastik, yüzme ve farklı su sporlarıyla birlikte şu an Çeşme Altınkum'dayız. Burası mükemmel bir coğrafyada yer alan mükemmel bir bölgedir. Yelken, su topu ve motosurf gibi birçok branşta iddialı bir nesil yetişiyor. Bunu hep birlikte görüyoruz. Bu gelişim için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'İZMİR SPORDA MARKA DEĞERİ OLACAK'

İzmir'in çok özel bir şehir olduğunu belirten Kasapoğlu, "İzmir çok özel ve marka bir şehirdir. Hem tarihi ve kültürüyle hem çok özel iklimi ve doğal güzellikleriyle hem de güçlü altyapısıyla artık sporda da mükemmel bir altyapıya sahiptir. İlçeleri ve tüm mahalleleriyle birlikte, yüzmeden jimnastiğe, jimnastikten atletizme, atletizmden su sporlarına, futboldan voleybola, basketbola kadar birçok branşta İzmir'in apayrı bir meydan okuması vardır. İnşallah İzmir'in bu alandaki marka değerini spor turizmiyle daha da yukarı taşıyacağız" yorumunu yaptı.

'SPOR TURİZMİ YERELİ KALKINDIRACAK'

Kasapoğlu, "Spor turizmi, hem ulusal kalkınma hem de yerel kalkınma açısından ayrı bir motivasyon kaynağıdır. Buna yürekten inanıyorum. Bu süreci hem bakanlığımızın ve hükümetimizin güçlü altyapı desteğiyle hem yereldeki sahiplenişle hem sivil toplumun hem de özel şirketlerin katkısıyla birlikte başaracağız. Burada özel şirketlerimizin organizasyona sunduğu katkıyı hep birlikte görüyoruz. Federasyonumuzun ve bakanlığımızın bu alandaki özverili çalışmaları da her türlü takdiri hak ediyor. Spor turizminde İzmir'i çok özel bir yere birlikte taşıyacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

'POTANSİYELİ ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ'

Spor turizminin yerli turizm açısından çok önemli yere sahip olduğunu belirten Dr. Mehmet Kasapoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Yalnızca uluslararası değil, aynı zamanda yerli turizm açısından da önemli bir imkandır. Bu potansiyeli hep birlikte zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. İzmir'imizin markasını hem altyapısıyla hem insan kaynağıyla hem de tarihe geçecek yeni başarılarla hep birlikte yükselteceğiz. İzmir'in tarihinde sporda birçok ilke imza atılmıştır. Unutulmaz başarılar ve unutulmaz sporcular bu şehirden çıkmıştır. Bu mirası hep birlikte daha yukarıya taşıyacağız. İzmir'in, her alanda olduğu gibi, sporda da markasıyla, spor insanlarıyla, altyapısıyla ve eşsiz konukseverliğiyle gurur duymaya devam edeceğiz."