Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Sıralama Yarışları Afyonkarahisar'da Başladı

Afyonkarahisar'da başlayan Dünya Motokros Şampiyonası MXGP sıralama yarışları, 24 yarışçının katılımıyla devam ediyor. Sporcular, yarınki start sıralaması için en iyi derecelerini elde etmeye çalışacak.

Dünya Motokros Şampiyonası MXGP sıralama yarışları Afyonkarahisar'da start aldı.

Sıralama turları 24 yarışçının katılımıyla başladı. Yarışta sporcular en iyi dereceyi elde ederek yarın gerçekleştirilecek olan MXGP start sıralamasını yerini belirleyecek. Sıralama turunun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
