Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da Başladı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın ilk gününde yarışlar tamamlandı. İspanyol Daniela Guillen, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda birinci oldu. Avrupa Motokros Şampiyonası EMX250'de Letonyalı Janis Martins Reisulis şampiyonluğunu ilan etti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP Of Türkiye) ilk gün yarışları sona erdi.

Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) sıralama yarışları ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN) ile Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı.

Sezonun 6. etabı olan MXWOMEN'in Türkiye'deki 1. ayak yarışını, GASGAS'dan İspanyol Daniela Guillen birinci tamamladı. İtalyan Kiara Fontanesi ikinci olurken Yamaha'dan Hollandalı Lotte Van Drunen ise üçüncülüğü elde etti.

EMX250'de şampiyon belli oldu

Avrupa Motokros Şampiyonası'nda (EMX250) ise son etabının 1. ayak yarışında Francisco Garcia birinci, Janis Martins Reisulis ikinci, Elias Escandell üçüncü oldu.

EMX250'te bugünkü yarışla 500 puana ulaşan Letonyalı sporcu Janis Martins Reisulis, şampiyonluğunu ilan etti.

Organizasyonda yarın MXGP ile MX2'nin 1. ayak yarışları ile 4 kategorinin final etapları yapılacak.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Spor
