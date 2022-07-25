Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası sürüyor Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası Mısır'ın İskenderiye kentinde devam ediyor. Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası Mısır'ın İskenderiye kentinde devam ediyor. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, 90 dakikalık yeni modern pentatlon formatındaki organizasyon büyükler kategorisinde yapılıyor. Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Mısır Modern Pentatlon Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Sesim Alpuğan, erkeklerde ise Buğra Ünal temsil ediyor. Eskrim sıralamaları, binicilik, yüzme ve lazer run etapları üzerinden yapılan erkek bayrak yarışıyla başlayan organizasyonun ikinci gününde, aynı etaplar üzerinde kadınlar bayrak yarışı gerçekleştirildi. Şampiyona, 31 Temmuz Pazar günü karışık bayrak yarışıyla sona erecek. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor İskenderiye Türkiye Mısır Spor Haberler

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