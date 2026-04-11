Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın

24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’na katılmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı öncesinde dikkat çeken bir analiz Avustralya basınından geldi. Ay-yıldızlıların yıldız ismi Arda Güler için yapılan yorumlar, rakip cephede büyük bir endişe yarattı.

AVUSTRALYA BASINI: MARADONA GİBİ SAYGI GÖRÜYOR

A Milli Takım’ın turnuvadaki ilk rakibi olan Avustralya’da yayın yapan The Canberra Times, Arda Güler’i mercek altına aldı. Haberde genç yıldızın, futbol efsanesi Diego Maradona gibi ilgi ve saygı gördüğü ifade edildi.

“TÜRKİYE ZOR BİR RAKİP”

Avustralya’nın Türkiye ile eşleşmesini “şanssız kura” olarak değerlendiren haberde, “Türkiye neredeyse çeyrek asır sonra Dünya Kupası’na katılıyor. Bu durum Avustralya için kötü bir haber. Çünkü Türkiye’nin Maradona gibi saygı gören genç süper starı Arda Güler var” ifadeleri kullanıldı.

KENAN YILDIZ DETAYI

Haberde ayrıca Juventus forması giyen Kenan Yıldız’a da dikkat çekilerek, iki genç yıldızın Avustralya savunması için büyük tehdit oluşturduğu vurgulandı.

MODRIC VE KROOS BENZETMESİ

Arda Güler’in oyun tarzına da değinilen analizde, milli futbolcunun Luka Modric ve Toni Kroos’un karışımı olarak görüldüğü ifade edildi. Kendi yarı sahasından attığı gol örnek gösterilerek, ne kadar özel bir yetenek olduğuna dikkat çekildi. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’ndaki ilk maçını 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de Avustralya ile oynayacak.