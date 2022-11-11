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Dünya Kupası yolunda fark attık! A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı çok rahat geçti

Spor Haberleri

Dünya Kupası yolunda fark attık! A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı çok rahat geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü müsabakasında Belçika'yı 86-52 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Belçika, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu maçında karşı karşıya geldi.

BELÇİKA'YA FARK ATTIK

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı farka boğdu. Ay-yıldızlı ekip rakibini 86-52 mağlup etti.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı Belçika Spor Haberler

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