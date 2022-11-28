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Dünya Kupası'nda kriz! Andre Onana, takımı maçtayken Katar'ı terk etti

Spor Haberleri

Dünya Kupası G Grubu'nda Sırbistan'la 3-3 berabere kalan Kamerun, maç sırasında yaşanan olayla sarsıldı. Teknik direktör Rigobert Song'un disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı Andre Onana, takımı maçtayken Katar kampını terk etti.

Dünya Kupası G Grubu'nda mücadele eden Kamerun'da Onana krizi yaşanıyor. Rigobert Song'un disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı Andre Onana, Katar'ı terk etti.

TAKIMI MAÇTAYKEN AYRILDI

Antrenmanda hocası Song'la tartışan Onana, Sırbistan maçından önce kadro dışı bırakıldı. Onana, Sırbistan maçı oynanırken Katar'ı terk etti.

Dünya Kupası'nda kriz! Takımı maçtayken Katar'ı terk etti

ARALARINI BULAMADI

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, ikilinin arasını bulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uygulanacak yaptırım merak konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Katar Spor Haberler

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