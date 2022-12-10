Dünya Kupası'nda Beşiktaşlıları yıkan görüntü! Fedakarlığı pahalıya patladı

Son maçta sakatlık sorunu yaşayan ve maç öncesi de problemi devam eden Saiss, "Hepimiz fedakarlık göstermeliyiz." demişti. Fas'ın yıldızı Portekiz maçında 57 dakika sahada kalabildi.

SEDYEYLE ÇIKTI

Acı içinde yerde kalan Saiss, sedyeyle oyunu terk etti. Gözyaşlarına boğulan futbolcunun durumu Beşiktaşlı taraftarları hem üzdü hem de endişeye sürükledi.

BEŞİKTAŞ'TA STOPER SIKINTISI

Siyah-Beyazlılar'ın defans bölgesinde pek fazla alternatifi yok. Saiss, takımın en önemli parçalarından biri. Faslı futbolcunun sakatlığı Beşiktaş'ta planları sekteye uğratabilir.