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Dünya Kupası'nda Beşiktaşlıları yıkan görüntü! Fedakarlığı pahalıya patladı

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Faslı yıldızı Romain Saiss, Portekiz'le oynadıkları maçta oyunu sedyeyle terk etti. Maça sakat sakat çıkan tecrübeli stoperin çektiği acı Siyah-Beyazlıları endişeye sürükledi.

Son maçta sakatlık sorunu yaşayan ve maç öncesi de problemi devam eden Saiss, "Hepimiz fedakarlık göstermeliyiz." demişti. Fas'ın yıldızı Portekiz maçında 57 dakika sahada kalabildi.

Dünya Kupası'nda Beşiktaşlıları yıkan görüntü! Fedakarlığı pahalıya patladı

SEDYEYLE ÇIKTI

Acı içinde yerde kalan Saiss, sedyeyle oyunu terk etti. Gözyaşlarına boğulan futbolcunun durumu Beşiktaşlı taraftarları hem üzdü hem de endişeye sürükledi.

Dünya Kupası'nda Beşiktaşlıları yıkan görüntü! Fedakarlığı pahalıya patladı

BEŞİKTAŞ'TA STOPER SIKINTISI

Siyah-Beyazlılar'ın defans bölgesinde pek fazla alternatifi yok. Saiss, takımın en önemli parçalarından biri. Faslı futbolcunun sakatlığı Beşiktaş'ta planları sekteye uğratabilir.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Romain Saiss Portekiz Beşiktaş Spor Haberler

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