Dünya Kupası'na sayılı günler kala bomba iddia: Katar, binlerce Pakistanlı taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın dev turnuvaya beklenen ilginin olmadığı gerekçesiyle Pakistanlı taraftarlar kiraladığı iddia edildi. Her ülke için ayrı ayrı kiralanan taraftarlara günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkanı sağlanacağı öne sürüldü.

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Katar'ın taraftar kiraladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

GÜNLÜK 10 DOLAR VERECEKLER

Dış basında yer alan iddialara göre, Dünya Kupası'na ilginin az olması nedeniyle Katar, Pakistanlı taraftarlar kiraladı. Her ülke için ayrı ayrı kiralanan taraftarlara günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkanı sağlanacağı öne sürüldü.

TRİBÜNLER BOŞ KALMAYACAK

Katar'ın kiraladığı taraftarlara o ülkelerin bayrak ve formalarını dağıttığı belirtilirken, tribünlerin boş kalmasının önüne bu şekilde geçecekleri ifade edildi.