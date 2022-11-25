Dünya Kupası defterini kapattı mı? Neymar'dan gelen habere sevinen de var üzülen de

2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan Neymar'ın sağlık durumu netlik kazanmaya başlıyor. Sırbistan maçında oyuna devam edemeyen ve ayağındaki şişlik dikkat çeken Neymar'ın ancak son 16 turunda takıma katılabileceği belirtildi. Bazı futbolseverler Neymar'ın grup maçlarını kaçıracak olmasından üzüntü duyarken, bazıları ise "En azından Dünya Kupası'nı kapamadı" diyerek teselli buldu.

Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği 2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Neymar sakatlanarak maça devam edememişti. Yıldız futbolcunun son durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

DÜNYA KUPASI'NI KAPATABİLECEĞİ SÖYLENİYORDU

Brezilya'nın turnuvada en önemli kozlarından biri olan Neymar, Sırbistan maçının 79. dakikasında sakatlanarak yerini Anthony'e bırakmıştı. 30 yaşındaki futbolcunun, Dünya Kupası'nı kapatabileceği bile konuşuluyordu.

"OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

Brezilya Teknik Direktörü Tite, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Endişelenmeyin, Neymar Dünya Kupası'nda oynayacak. Oynamaya devam edecek, bundan emin olabilirsiniz." demişti.

NEYMAR SON 16 TURUNA SAKLANACAK

Diario Sport'un haberine göre Brezilya, Neymar ile ilgili bir karara varmak üzere. Turnuvanın en büyük favorilerinden olan Brezilya, Sırbistan karşısında sakatlanan Neymar'ı Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar oynatmayı düşünmüyor.