Dünya Kupası defterini kapatabilir! Sakatlanan Neymar'ın ayağının son hali olay oldu

2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen Neymar'ın son durumu ile ilgili açıklama geldi. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nın geride kalanında forma giyeceğini söylerken, takım doktoru ise kesin konuşmak için 24-48 saat arası bir süre geçmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medyada ise Neymar'ın ayağının şiş halini gösteren fotoğraf karesi gündem oldu.

Brezilya'nın Sırbistan'ı yendiği Dünya Kupası G Grubu maçında, Neymar sakatlandı. 79. dakikada yerini Anthony'e bırakan yıldız futbolcunun son durumu henüz belirsizliğini koruyor.

"DÜNYA KUPASI'NDA DEVAM EDECEK"

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Neymar'ın Dünya Kupası'na devam edeceğinden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Neymar'ın ayağının şiş hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Neymar'ın ayağının son hali

"24-48 SAAT ARASI BEKLEMEMİZ LAZIM"

Brezilya Milli Takım doktoru Rodrigo Lasmar ise "Neymar'ın bileğinde şişlik vardı, yedek kulübesinde hemen tedaviye başladık. Daha net bir şey söyleyebilmek için 24-48 saat arası beklememiz gerekiyor. MR veya benzeri bir tetkik yapmayacağız ama gerekirse yaparız." dedi.