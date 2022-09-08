Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu sporcuya Vali Şahin'den hediye

Spor Haberleri

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu sporcuya Vali Şahin'den hediye

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hatice Akbaş'ı Valilik Makamında kabul ederek hediye verdi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hatice Akbaş'ı Valilik Makamında kabul ederek hediye verdi.

Ziyarette Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ile milli sporcu Hatice Akbaş'ın antrenörü Kazım Akbaş da hazır bulundu. Vali Şahin, milli sporcu Hatice Akbaş'ın göstermiş olduğu başarılarla hem Türkiye'nin hem de Malatya'nın gururu olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. Şahin, milli sporcu Hatice Akbaş'ın antrenörü Kazım Akbaş'a böyle bir dünya yıldızının ortaya çıkmasında yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hatice Akbaş Malatya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title