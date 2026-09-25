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Dünya ikincisi Berat Su Yılmazer, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti

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Dünya ikincisi Berat Su Yılmazer, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti
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Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan sporcu Berat Su Yılmazer, antrenörü Yücel Haspolat ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Kabakcı, ziyarette Yılmazer ve Haspolat'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Kayserili sporcu Berat Su Yılmazer, antrenörü Yücel Haspolat ile birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

1-9 Eylül 2026 tarihleri arasında Kosova'da gerçekleştirilen U24 Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği elde eden Berat Su Yılmazer, antrenörü Yücel Haspolat ile birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Yılmazer'in şampiyonada elde ettiği derece hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dünya ikinciliği elde eden Berat Su Yılmazer ile antrenörü Yücel Haspolat'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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