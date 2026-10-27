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Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde Yiğit Erdoğan dünya beşincisi oldu

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Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde Yiğit Erdoğan erkekler 60 kiloda toplam 277 kiloyla dünya beşincisi, Burak Aykun ise 275 kiloyla altıncı oldu. Kadınlar 49 kiloda Gamze Altun silkmede başarılı olamayınca dereceye giremedi.

Çin'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde 3 milli sporcu podyuma çıktı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Ningbo kentindeki organizasyonda, erkekler 60 kiloda Yiğit Erdoğan ve Burak Aykun mücadele etti.

Yiğit Erdoğan koparmada 124, silkmede 153, toplamda da 277 kiloya ulaştı ve dünya beşincisi oldu.

Koparmada 124, silkmede ise 151 kilo kaldıran Burak Aykun, toplamda 275 kiloyla şampiyonayı altıncı sırada tamamladı.

Avrupa şampiyonluğu bulunan Gamze Altun, kadınlar 49 kiloda koparmada 76 kilo kaldırdı. Silkmede başarılı olamayan milli sporcu dereceye giremedi.

Dünya Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde, erkekler 65 kiloda son dünya şampiyonu Muhammed Furkan Özbek A grubunda, Ferdi Hardal ise B grubunda mücadele edecek.

Kaynak: AA
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